В Химках пройдет выездная администрация по вопросам здравоохранения

31 июля выездная администрация начнет работу в Новых Химках. Жители смогут получить ответы на вопросы о медицинском обслуживании, работе поликлиник, записи к врачам и по другим темам в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выездной администрации примут участие представители регионального Министерства здравоохранения, профильных управлений администрации по социальной работе и вопросам медицины.

Специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 22 (поликлиника № 2).

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет легко и оперативно решать важные вопросы. Кроме того, каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры. С начала года в разных микрорайонах города провели 27 выездных администраций, специалисты приняли в работу более 1400 обращений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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