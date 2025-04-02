В Химках пройдет открытый урок о развитии военной авиации России

В лицее № 7 Химок проведут открытый урок, посвященный Дню рождения авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Учитель истории Владимир Данилин расскажет школьникам о легендарном авиационном подразделении, его истории, заслугах и значении для отечественной авиации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также гости мероприятия смогут посмотреть фрагменты документальных фильмов, посвященных группе и развитию российской военной авиации.

«Летчики „Русских Витязей“ демонстрируют высочайшее мастерство, выполняя сложнейшие элементы в групповом и одиночном пилотаже. Они являются символом мощи и технического превосходства российской авиации», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи» была создана 5 апреля 1991 года и стала одной из самых известных пилотажных групп в мире. В отличие от многих зарубежных аналогов, которые используют легкие учебно-тренировочные самолеты, «Русские Витязи» выполняют фигуры высшего пилотажа на тяжелых многофункциональных истребителях, в том числе на новейших Су-30СМ.

«История российской авиации — это история героизма, преданности делу и высочайшего профессионализма. „Русские Витязи“ продолжают традиции великих летчиков прошлого, демонстрируя всему миру силу и мощь отечественных ВКС», — поделился муниципальный депутат Николай Томашов.

Открытый урок станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Патриотическое мероприятие в лицее № 7 пройдет 3 апреля в 10:20 по адресу: улица Ватутина, дом № 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.