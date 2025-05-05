В Химках пройдет открытый урок о подвигах городов-героев

В детской школе искусств имени А. Н. Верстовского городского округа Химки проведут лекцию, посвященную почетному званию «Город-Герой». Участникам мероприятия расскажут о героической обороне городов, которым это звание было присвоено за выдающийся вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Лекция направлена на то, чтобы напомнить молодому поколению: свобода и мир были завоеваны ценой огромных жертв. Звание «Город-герой» — это не просто статус, это символ бессмертного подвига народа, его единства и силы духа», — рассказала депутат Химок Ирина Спирина.

Особое внимание в ходе лекции будет уделено четырем ключевым городам: Москве, Ленинграду, Волгограду и Севастополю. Эти города стали символами стойкости, мужества и самоотверженности советского народа. Мероприятие пройдет 6 мая в 13:00 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

«Сегодня, когда наша страна вновь сталкивается с вызовами и угрозами, когда наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции, особенно важно сохранять историческую правду, воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к подвигу предков», — сказала депутат Наталья Каныгина.

Мероприятие станет частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.