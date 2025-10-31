В Химках пройдет концерт этнической музыки «Песни народов мира»

Ко Дню народного единства в Химках проведут музыкальный концерт «Песни народов мира». С творческими номерами в выставочном комплексе «Артишок» выступит вокальный коллектив Дворца культуры «Родина». Зрители могут ближе познакомиться с богатой культурой нашей страны и погрузиться в атмосферу народного творчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В исполнении артистов прозвучат аутентичные песни наравне с известными классическими хитами. Гости смогут проникнуться творчеством разных народов. Каждый из них имеет свои традиции и особенности, но всех объединяет общая история и культура России

«Приглашаю всех на праздничный концерт. Подобные мероприятия помогают нам сохранить и приумножить богатое многонациональное культурное наследие России, а также объединяют людей разных традиций», — поделилась депутат Юлия Мамай.

Праздничный концерт проведут уже в это воскресенье — 2 ноября в выставочном комплексе «Артишок» по адресу: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а. Начало — в 15:00.

Ко Дню народного единства для жителей и гостей Химок подготовили праздничные мероприятия: ярмарка народных промыслов, театральные постановки, исторические площадки и творческие зоны. Посетителей городских парков также ждет насыщенная праздничная программа: концерты, выставки, мастер-классы и другие тематические активности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.