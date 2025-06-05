В Химках пройдет ярмарка экологических проектов

В парке Толстого в Химках проведут ярмарку экологических проектов. Жители и гости города смогут узнать об инновационных идеях и присоединиться к созданию экологичного будущего. Организатором выступит министерство экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие представляет собой финал конкурса «Экологическая ярмарка». Гости смогут увидеть 13 лучших эко-разработок со всего Подмосковья. Их авторы представят свои проекты широкой общественности и получить ценные рекомендации от экспертов.

«Ярмарка экологических проектов — это уникальная платформа, объединяющая усилия научной среды, бизнес-сообщества, талантливых студентов и школьников, а также экоактивистов. Их общая цель –реальные позитивные изменения, направленные на улучшение окружающей среды и развитие культуры бережного природопользования», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Гостей ярмарки ожидает насыщенная программа и множество интересных активностей. Партнеры представят свои мастер-классы и викторины, а также веселые старты и сладкие угощения для юных посетителей. Атмосферу дополнят живые выступления музыкальных коллективов.

Шатры и активности ярмарки будут расположены на площадке возле памятника Льву Толстому. Мероприятие пройдет 6 июня в 10:00, вход бесплатный. Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.