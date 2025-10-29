В Химках пройдет гала-концерт регионального фестиваля «Голос Победы»

В Химках пройдет особенный концерт — гала‑концерт фестиваля‑конкурса «Голос Победы». Это не просто музыкальное событие, а настоящий диалог поколений, где песни становятся живыми свидетелями истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже девятый год подряд этот фестиваль становится местом силы, где встречаются талант и патриотизм. В этом сезоне концерты прошли в шести городах Подмосковья, а в Химках состоится финальный гала-концерт сезона.

«Такой фестиваль объединяет поколения через музыку и память. Он напоминает всем о великой цене мира и необходимости хранить историческую правду. Я горжусь участием нашего города в этом значимом проекте и поздравляю всех организаторов и участников с финалом сезона», — сказала депутат Юлия Мамай.

На сцене прозвучат и проверенные временем военные песни, и свежие авторские композиции. Музыка станет мостом между поколениями, напомнив каждому: прошлое живет в нас, а будущее рождается из настоящего.

Гала-концерт пройдет 2 ноября в 16:00 по адресу: улица Родионова, дом 3 («Тридцать первая школа»). Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.