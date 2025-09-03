В Химках пройдет фестиваль «Дог-фест»

В эту субботу в Химках пройдет ежегодный фестиваль любителей домашних животных «Дог-фест». Гостей ждут спортивные игры, показательные выступления, мастер-классы и тематические викторины. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фестивале будет работать интерактивная площадка, где можно будет задать все вопросы по воспитанию и уходу за собаками у кинологов и ветеринаров.

Кроме того, организаторы подготовили детскую анимацию, фотозону и большую ярмарку с полезными товарами. Одним из самых ярких событий дня станет дефиле с питомцами.

Принять участие в фествиале могут все желающие, вход свободный, нужна предварительная регистрация.

Фестиваль пройдет 6 сентября в 12:00 на территории МЕГА Парка по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.