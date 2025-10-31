В Химках пройдет большой этнографический диктант

Жители Химок могут присоединиться к Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант — 2025». Проект позволяет проверить себя на знание культуры и традиций народов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам предстоит ответить на 30 тестовых вопросов. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100. После прохождения диктанта каждый участник получает сертификат.

1 ноября химчане могут написать в здании «Тридцать первой школы» по адресу: улица Родионова, дом 3, строение 1. Мероприятие начнется в 14:00, вход свободный.

С 1 по 8 ноября на вопросы также можно ответить в онлайн-формате на сайте.

«Знать историю и культуру народов России — значит по-настоящему понимать и любить свою страну. Большой этнографический диктант дает нам всем эту прекрасную возможность. Присоединяйтесь к этой замечательной просветительской акции, проверьте себя и откройте новые горизонты!», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

В этом году просветительской акции исполняется 10 лет. Просветительский проект знакомит с культурой народов России и позволяет оценить уровень этнографической грамотности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.