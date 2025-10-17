сегодня в 19:42

В Химках пройдет акция по сбору гуманитарной помощи

С 20 по 26 октября в Химках пройдет акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции, мирных жителей исторических территорий и приграничных районов. Добрую акцию приурочили ко Дню народного единства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принести в пункты приема можно: медикаменты, теплую одежду и обувь, средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, снаряжение, предметы быта, а также школьные принадлежности.

«В преддверии Дня народного единства акция „Доброе дело“ приобретает особое значение. Этот праздник символизирует нашу сплоченность и готовность вместе преодолевать любые трудности. Уверена, что жители Химок проявят свою щедрость и милосердие, оказав помощь тем, кто в ней нуждается. Вместе мы — сила!» — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 Мая 18Б, (8-995-919-37-76)

Медикаменты должны быть с действующим сроком годности, вещи должны быть чистыми и пригодными для использования, желательно указывать на упаковке состав/назначение содержимого.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.