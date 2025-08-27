В Химках проходят работы по благоустройству дворов

В Химках продолжается комплексное благоустройство дворовой инфраструктуры. Специалисты уже обновили 11 дворов. Сейчас ремонтные работы проводят на улицах Дружбы, 9 Мая и Машинцева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице 9 Мая во дворе домов № 8, 9 и 10 специалисты снимают изношенное дорожное покрытие и обновляют бордюры. На улице Дружбы во дворе дома № 7, а также на улице Машинцева вблизи домов № 7 и 9 выравнивают дорогу песком и укладывают щебень, после приступят к асфальтированию.

Также завершают ремонтные работы еще по девяти адресам: на улице Гаражной у домов № 1, 3, 4, 5 и 8, 9 высаживают кустарники, на улице Дружбы у домов № 10, 12 и 14 ведут работы по фрезеровке асфальтового покрытия.

Всего в Химках в этом году обновят 22 дворовые территории в разных микрорайонах округа. Ремонт проводят поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Главная цель — безопасность и комфорт водителей, пешеходов и жителей ближайших домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.