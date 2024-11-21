В Химках приступили к заливке катка

В городском округе Химки вблизи домов № 12 и 15 на улице Панфилова начали подготовку к открытию катка. Рабочие уже залили и укатали снежную подушку. К укладке льда приступят после наступления стабильно минусовых температур. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каток пользуется большой популярностью у жителей, рядом нет подобных площадок. Тут проходят массовые катания, играют в хоккей, занимаются любители фигурного катания», — рассказал директор автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» Иван Чистов.

Площадь катка составит около 1,5 тысяч квадратных метров. Лёд останется стойким на протяжении всего сезона катаний благодаря современной холодильной установке: два компрессора обеспечивают температуру под конструкцией до минус 7 градусов. Каток будет работать до марта.

Бесплатная ледовая площадка будет работать в городе уже седьмой год подряд. Для удобства посетителей откроют теплые раздевалки, а также зону заточки и проката коньков.

Кроме того, к шестому зимнему сезону уже начали готовить Театральный каток на улице Калинина. В прошлом году его посетили рекордные 126 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на территории региона всю зиму будут работать 181 каток, 660 хоккейных площадок, 163 лыжные трассы, 56 тюбинговых горок.

«Перед самым Новым годом, 28 и 29 декабря, открыли сразу три новых катка с искусственным льдом: в Коломне на площади Советской, в Одинцово в парке им. Л. Лазутиной и в Наро-Фоминске в Центральном парке — такой подарок перед праздниками решили сделать взрослым и детям», — сообщил Воробьев.