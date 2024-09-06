В Химках приступили к установке мемориала защитникам Отечества

В Химках приступили к установке мемориала героям-защитникам Отечества. Это первый подобный монумент в округе, сообщает пресс-служба МКУ «Управление информационной политики» горокруга Химки.

Мемориал изготовлен в Ставропольском крае и олицетворяет связь поколений. Композиция состоит из фигур двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Постамент дополняет надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!». Ее выбрали жители округа по итогам общенародного голосования.

Идея создания принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч человек, в том числе участники СВО и глава округа Дмитрий Волошин.

«Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков, достойно продолжать начатое ими дело!» — сказал Волошин.

Капсулу с посланием потомкам в основание будущего мемориала глава округа и жители Химок заложили 9 мая 2024 года, а откроют монумент в День города.

Отмечается символичность того, что церемония открытия мемориала пройдет в Год семьи. В своих обращениях президент России Владимир Путин отметил, что любовь к Родине можно сравнить с теплым отношением к семье и своим детям.

Мемориал расположен в особо значимом для города месте — на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Территорию окружают тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы. В будущем планируют создать аллею защитников Родины. Дополняют архитектурный ансамбль также бюсты заслуженных героев Отечества вдоль прогулочной зоны на проспекте Мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.