В Химках приступили к обустройству детской площадки на улице Чкалова

В Химках на улице Чкалова у дома №4 установят новую детскую площадку. Специалисты уже завершили демонтаж старого игрового городка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На площадке установят двойные качели, игровой и спортивный комплексы, качалку на пружине и качели-балансир. Элементы игрового городка преимущественно будут выполнены из дерева. Площадь игровой площадки — 150 квадратных метров.

Кроме того, площадку оборудуют специальным резиновым покрытием. На территории двора также появятся удобные скамейки. Работы завершат в сентябре этого года.

«Мне как маме двойняшек в первую очередь важна безопасность городских площадок. Но также важно не забывать, что игровые зоны должны быть интересны для детей. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся следить за тем, чтобы площадки в городе были не типовыми. Просим подрядные организации наделять их индивидуальностью в дизайне и наполнении, чтобы ребятне тут было не скучно», – отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Сейчас специалисты проводят работы на десяти игровых площадках города — на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленой, Родионова, Спартаковской и Юбилейном проспекте. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.