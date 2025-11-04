сегодня в 14:04

В Химках приступили к монтажу Театрального катка

Седьмой сезон Театрального катка в сквере «Юбилейный» стартует совсем скоро. Специалисты приступили к подготовке основания, а затем начнут установку конструкций, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Театральный каток планируем открыть 12 декабря. Ближе к этой дате сообщим режим работы и расскажем о праздничных программах, которые пройдут на льду», — сообщила глава города Елена Землякова в своем Telegram-канале.

Гостей катка ждут: бесплатный вход, пункт проката и заточки коньков, просторная ледовая площадка — целых 2,5 тысячи квадратных метров, уютные теплые раздевалки, специальная зона для юных фигуристов, возможность согреться горячим чаем или кофе и перекусить в холода.

Весь зимний сезон на катке пройдут праздничные программы, выступления и творческие номера артистов. Афиша праздничных программ будет размещена в социальных сетях администрации дополнительно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.