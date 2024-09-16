В Химках приступили к благоустройству парка им Толстого

К благоустройству парка им. Л. Н. Толстого приступили в Химках. Это стало возможно благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы приступили к масштабной реконструкции парка Льва Толстого. Это место является точкой притяжения для местных жителей и гостей города. Ранее здесь обустроили различные зоны отдыха, где каждый может найти что-то для себя. Обновленная территория станет еще более комфортной и интересной для гостей парка», — рассказал зампредседателя правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Площадь проведения работ составляет 12 га. В рамках проекта запланировано создание нового пространства для отдыха разных групп населения. Для любителей спорта обустроят велосипедную дорожку, протяженностью 1,1 км, а также спортивную зону с воркаутом. Для любителей пеших прогулок обустроят эко-тропу и новые пешеходные дорожки, а для маленьких посетителей установят детскую игровую площадку. Также планируется установить сцену для проведения мероприятий и мастер-классов, зоны тихого отдыха с беседками и качели.

На всей территории будут расположены малые архитектурные формы, проведут озеленение, а также установят системы освещения и видеонаблюдения.

В ведовстве напомнили, что ранее в парке обновили главные входные группы, построили сухой фонтан, зону для активных занятий спортом: скейт-парк и памп-трек для подростков и взрослых любителей экстрима. Для детей оборудовали веревочный парк и скалодром. Также установили столы для настольного тенниса и оборудовали площадку для танцев и йоги.

Новый этап благоустройства парка планируют завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.