В Химках приступили к благоустройству «народных» троп

В Химках стартовали работы по благоустройству народных троп. Обустройство пешеходных коммуникаций уже началось на улице Жаринова в мкр. Подрезково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Тропы сделают по единому стандарту. Здесь уложат асфальтовое покрытие шириной два метра и установят бортовой камень. Это позволит жителям комфортно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам — к школам, остановкам и другим важным объектам.

В этом году в городе благоустроят 22 пешеходные дорожки в разных микрорайонах: Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове и Луневе. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан. Список адресов размещен на официальном сайте администрации.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Цель — сделать комфортными и безопасными маршруты, которыми жители пользуются каждый день, сокращая путь до нужных мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.