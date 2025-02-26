В Химках поздравили ветерана ВОВ Валентину Конькову с 96-летием

В Химках поздравили с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла — Валентину Александровну Конькову. Подарки и памятную медаль «За труды и усердие» вручил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, сообщает пресс-служба администрации округа.

В годы Великой Отечественной войны Валентина Александровна Конькова состояла в трудовом фронте по обороне Москвы. Затем она освоила профессию портного и работала по специальности до выхода на пенсию.

«Труд Татьяны Александровны в военные годы служит примером преданной любви к Родине и своему делу. Такие люди, как она, — наша гордость. Мы обязаны сохранять память об их подвиге», — подчеркнул Егор Ченюк.

В ходе встречи молодогвардейцы прочли для Валентины Александровны стихи военных лет. Она тепло поблагодарила гостей за внимание и заботу, а также поделилась своими воспоминаниями о тяжелых временах, подчеркнув, что вера в Победу и единство народа помогли преодолеть все трудности.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.