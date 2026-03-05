В Химках показали фильм о фронтовом поезде милосердия

Кинопоказ фильма «На всю оставшуюся жизнь» прошел 4 марта в Подолинской библиотеке в Химках. Ленту о работе санитарного поезда в годы Великой Отечественной войны представили жителям округа в рамках патриотических мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Картина 1975 года рассказывает о медиках санитарного поезда, которые на протяжении четырех лет эвакуировали раненых, проводили операции в пути и принимали роды под артиллерийским огнем. Фильм считается одним из заметных кинематографических свидетельств фронтовой медицины.

«Врачи и медсестры ежедневно рисковали жизнью: вытаскивали раненых, стирали бинты, грели воду, держали кур, чтобы кормить бойцов. Для меня этот фильм — напоминание о том, что милосердие и долг сильнее страха. Такие истории важно показывать детям, чтобы они понимали: Победа рождалась не только на передовой, но и в тесных вагонах санитарных поездов», — рассказал Сергей Малиновский.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул преемственность поколений и связь времен.

«Сегодня наши военнослужащие выполняют задачи в зоне СВО, а в тылу их поддерживают врачи и волонтеры. Связь времени ощущается очень ясно. Фильм „На всю оставшуюся жизнь“ показывает, что эта нить не прерывается», — отметил депутат.

Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что подобные встречи помогают жителям разных возрастов получать достоверные знания о прошлом через кинопоказы, лекции и литературные инициативы.

