В Химках Подмосковья провели урок ко Дню образования города
Урок истории ко Дню образования Химок прошел 26 марта в лицее №21 в Химках Подмосковья с участием депутатов, педагогов и жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В лицее №21 состоялась встреча, посвященная истории города. В мероприятии приняли участие педагоги, школьники, местные жители и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов.
Учитель истории, русского языка и литературы Наталья Янковская напомнила, что в 1851 году на Петербургско-Московской железной дороге появилась станция Химская, ныне Химки. Вокруг нее сформировался поселок, где жили работники магистрали и их семьи. С этого времени ведется летопись города.
Руслан Шаипов отметил, что сегодня округ входит в число лидеров Подмосковья по уровню развития экономики, благоустройства и социальной сферы.
«Как же Химкам удалось стать одним из лучших городов области? Объяснение простое — люди. Врачи, учителя, воспитатели, научные сотрудники, предприниматели, работники дорожного хозяйства. Каждый на своем месте делает жизнь вокруг удобнее», — отметил депутат.
Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что для Химок, чья история началась с трудовых династий железнодорожников, особенно важно сохранять связь поколений и уважение к прошлому.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.
«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.