В Химках Подмосковья провели урок ко Дню образования города

Урок истории ко Дню образования Химок прошел 26 марта в лицее №21 в Химках Подмосковья с участием депутатов, педагогов и жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лицее №21 состоялась встреча, посвященная истории города. В мероприятии приняли участие педагоги, школьники, местные жители и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов.

Учитель истории, русского языка и литературы Наталья Янковская напомнила, что в 1851 году на Петербургско-Московской железной дороге появилась станция Химская, ныне Химки. Вокруг нее сформировался поселок, где жили работники магистрали и их семьи. С этого времени ведется летопись города.

Руслан Шаипов отметил, что сегодня округ входит в число лидеров Подмосковья по уровню развития экономики, благоустройства и социальной сферы.

«Как же Химкам удалось стать одним из лучших городов области? Объяснение простое — люди. Врачи, учителя, воспитатели, научные сотрудники, предприниматели, работники дорожного хозяйства. Каждый на своем месте делает жизнь вокруг удобнее», — отметил депутат.

Лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева подчеркнула, что для Химок, чья история началась с трудовых династий железнодорожников, особенно важно сохранять связь поколений и уважение к прошлому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.