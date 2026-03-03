В Химках Подмосковья провели конференцию по дошкольному образованию

Всероссийская конференция «Дошкольное образование – 2026: стратегии, методы и практики» прошла 2 марта в дошкольном отделении «Тридцать первой школы» в Химках. Педагоги из разных регионов обсудили современные подходы к работе с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главной темой встречи стал образ современного воспитателя и его профессиональные компетенции. Участники говорили о том, как работать с детьми с учетом их интересов, своевременно замечать способности и выстраивать индивидуальный образовательный маршрут.

В педагогической практике ключевым инструментом остается наблюдение. Оно помогает определить сильные стороны ребенка, выявить трудности и скорректировать процесс обучения. Специалисты подчеркнули, что именно в дошкольном возрасте закладываются основы, влияющие на дальнейшее развитие личности.

«Любому педагогу, как дошкольного образования, так и в школе, очень важно быть в тренде. Идти в ногу со временем, постоянно развиваться, повышать свою квалификацию, узнавать что-то новое. Понимать то, что мы заложим сейчас в дошкольном возрасте, с этим он пойдет уже на протяжении всей жизни», — поделилась руководитель и методист дошкольных отделений «Тридцать первой школы» Екатерина Долженко.

В рамках конференции участники обменялись современными методиками и практиками. В завершение гостям представили оригинальные решения по созданию развивающей предметно-пространственной среды и лучшие наработки педагогов Химок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.