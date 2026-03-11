В Химках Подмосковья провели акцию по безопасности на станции

Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» прошла 11 марта на железнодорожной станции в Химках. Специалисты транспортного отдела и представители народной дружины напомнили пассажирам о правилах поведения на путях и платформах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники акции провели с пассажирами персональные беседы и раздали памятки с основными правилами безопасности на железной дороге. Горожанам напомнили, что спешка и невнимательность на платформах и переходах могут привести к трагическим последствиям.

Подобные мероприятия в Химках проводят регулярно. В них участвуют сотрудники отдела транспорта и связи, депутаты округа, волонтеры, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и представители народной дружины.

«Регулярные акции по безопасности на железной дороге уже дают свои плоды: жители Химок все чаще обращают внимание на предупреждения, задают вопросы, проявляют сознательность. Это значит, что наша работа не проходит даром. „Сохрани себе жизнь“ — не лозунг, а призыв к действию. Помните: соблюдение простых правил сегодня может спасти чью-то жизнь завтра», — отметил депутат Евгений Иноземцев.

В администрации подчеркнули, что железная дорога остается зоной повышенной опасности. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа, однако главная цена беспечности — человеческая жизнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.