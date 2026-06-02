В Химках Подмосковья отметили День защиты детей в школе №31

Праздник ко Дню защиты детей прошел 1 июня в школе №31 в Химках. Мероприятие открыла депутат городского округа Надежда Смирнова, для школьников подготовили игры и творческую программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие состоялось 1 июня на базе школы №31. Его открыла депутат городского округа Надежда Смирнова, поздравив детей и организаторов с началом летних каникул.

«День защиты детей — это повод напомнить, как важно окружать ребят заботой и вниманием. Сегодня мы постарались сделать для них настоящий праздник. Я рада видеть улыбки детей — это лучшая награда для всех организаторов. Летние каникулы только начинаются, и пусть они будут безопасными, интересными и запоминающимися», — отметила Надежда Смирнова.

Для школьников организовали анимационную программу, активные игры и творческие конкурсы. Ребята участвовали в эстафетах, отгадывали загадки и танцевали вместе с аниматорами. Украшением праздника стало шоу мыльных пузырей, которое вызвало восторг у детей разного возраста.

После официальной части депутат вместе с организаторами раздала участникам сладкие угощения и небольшие подарки. Депутат Химок Юлия Мамай подчеркнула, что такие мероприятия создают атмосферу радости и заботы и помогают детям чувствовать внимание и поддержку в период летних каникул.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.