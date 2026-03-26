В Химках Подмосковья отметили день образования округа

Участники обсудили развитие муниципалитета, сохранение исторической памяти и связь поколений. По словам организаторов, такие встречи направлены на укрепление диалога между жителями разных возрастов и формирование уважения к прошлому округа.

«Мы вместе работаем над тем, чтобы город процветал. Каждый житель должен чувствовать себя в комфорте и безопасности. Наша задача — передавать молодому поколению уважение к истории и труду тех, кто строил Химки. Когда помнишь прошлое, увереннее идешь вперед», — подчеркнул Владислав Мирзонов.

Центральной частью программы стал исторический экскурс, который подготовил учитель истории Иван Белогуров.

Он напомнил, что отправной точкой в судьбе Химок стал 1851 год, когда на Петербургско-Московской магистрали открыли станцию Химская — нынешнюю станцию Химки. Вокруг нее сформировался поселок железнодорожников и их семей, что положило начало развитию территории.

Инициативу поддержали депутаты разных уровней, в том числе муниципальный депутат Руслан Шаипов. По их мнению, открытый диалог между старшими и младшими жителями помогает лучше понимать друг друга и совместно развивать округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.