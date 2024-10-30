В Химках почтили память погибших бойцов СВО

В Химках жители округа, участники СВО и их семьи возложили венки и цветы к обелиску «Отстоявшим Отчизну» и мемориалу защитникам Отечества, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня наша обязанность — сохранить память о воинах, отдавших свою жизнь во имя России. Они защитили свою Родину и своих товарищей ценой собственной жизни. Мы почтили память тех, кто погиб, сражаясь в ходе СВО. Мы сделаем всё для того, чтобы наше подрастающее поколение помнило своих героев», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

После возложения прошло торжественное мероприятие в рамках проекта «Многонациональная Россия — страна Героев» и Дня вневедомственной охраны Росгвардии. Для присутствующих подготовили выставку портретов участников специальной военной операции из Московской и Курской областей, а также представили премьеру документального фильма, посвящённого героям.

Собравшиеся почтили память сотрудника Пушкинского отдела вневедомственной охраны подмосковного главка Росгвардии прапорщика полиции Дмитрия Фёдорова, который героически погиб при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО. Он награждён Орденом Мужества посмертно.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.