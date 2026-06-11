В Химках почтили память маршала Кирилла Мерецкова

Памятная встреча в честь маршала Кирилла Мерецкова прошла 10 июня в спорткомплексе «Планерная» в Химках. Воспитанникам учреждения рассказали о боевом пути полководца и его вкладе в Победу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками мероприятия стали воспитанники спорткомплекса «Планерная». С ребятами встретились председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

«Кирилл Мерецков — один из тех, кто своим мужеством, стойкостью и выдающимся полководческим талантом приближал Великую Победу. Память о таких людях помогает молодежи лучше понимать историю своей страны и сохранять связь времен. Именно этому посвящена наша программа „Успех V единстве поколений“», — отметил Сергей Малиновский.

Участникам рассказали о жизненном пути и боевых заслугах одного из 14 маршалов Победы. В годы Великой Отечественной войны Мерецков внес значительный вклад в разгром нацистской армии. Под его командованием советские войска сражались на ключевых направлениях, участвовали в обороне Москвы, освобождали Карелию и Заполярье.

«Маршал Мерецков прошел через тяжелейшие испытания и остался верен долгу. Именно такие примеры нужны сегодня молодым ребятам. Они учат не отступать и держать слово», — сказала Екатерина Красильникова.

Как отметила лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская, подобные встречи помогают жителям разных поколений больше узнать о подвигах героев и сохранить историческую память.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.