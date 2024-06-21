В Химках почтили память героев Великой Отечественной войны

В преддверии Дня памяти и скорби в микрорайоне Подрезково городского округа Химки в рамках проекта «Герои Химок» прошел митинг у памятника «Воинам — кирилловцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат округа Глеб Демченко вместе с представителями Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», членами общественных и молодежных организаций и активными жителями собрались, чтобы в очередной раз вспомнить этот день и почтить память тех, кто доблестно защищал родину.

«Сохранить память о войне, о подвиге нашего народа, защитить ее от нападок и искажений и передать потомкам — наш священный долг», — отметил Глеб Демченко.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших на фронтах войны, затем возложили цветы.

Также лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк напомнил, что в Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина успешно реализуется уникальный проект «Виртуальный музей», в котором собраны воспоминания ветеранов, а также документы и фотографии военных лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.