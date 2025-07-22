В Химках отреставрируют памятник Зое Космодемьянской

сегодня в 18:22

В Химках стартовали работы по реставрации памятника Зое Космодемьянской. Специалисты демонтировали монумент, расположенный на улице, названной в честь знаменитой партизанки. Теперь памятник отвезут в специальную мастерскую для проведения работ, чтобы вернуть ему первоначальный блеск и величие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Курировать реставрационные работы будет местное архитектурное бюро. После демонтажа архитекторы внимательно изучат состояние памятника и проведут необходимые реставрационные работы. Скульптуру знаменитой партизанки очистят от загрязнений и налета. Работы планируют завершить до конца октября.

Памятник отважной героине «Зоя» был установлен на улице Зои Космодемьянской в 2011 году. Его создал химкинский скульптор Михаил Таратынов к 70-летию ее подвига

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.