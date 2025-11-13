В Химках отметили День сотрудников органов внутренних дел РФ

13 ноября в детском саду № 23 состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Гости встречи отдали дань уважения тем, кто ежедневно стоит на страже закона и порядка, обеспечивая нашу безопасность и спокойствие. С приветственной речью обратился председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для участников встречи организовали увлекательную тематическую викторину, в ходе которой гости смогли узнать факты о героической истории органов внутренних дел.

«Такие встречи играют ключевую роль в воспитании будущего поколения. Они помогают нашим детям понять, что такое долг, честь и отвага, и насколько важна роль правоохранительных органов в нашей жизни», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Депутат Химок Алексей Федоров подчеркнул, подобные встречи — это не только дань уважения тем, кто нас защищает, но и важный шаг в формировании сознательных, ответственных граждан, гордящихся своей страной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.