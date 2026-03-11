В Химках отметили день рождения Юрия Гагарина

Патриотическое мероприятие ко дню рождения Юрия Гагарина прошло 11 марта на промышленном предприятии в Химках. Участникам напомнили о первом полете человека в космос и вкладе города в развитие космической отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках, где многие жители связаны с ракетно-космической отраслью, день рождения первого космонавта планеты считают особой датой. На время встречи рабочий процесс приостановили, чтобы вспомнить Юрия Гагарина и его исторический подвиг. Мероприятие открыл муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Валентин Герасимов.

«Химки неразрывно связаны с отечественной космической программой: у нас создаются уникальные двигатели и технологии, которые позволяют человечеству шагать к звездам. Для нас день рождения Юрия Гагарина — дата особенная, почти личная. Мы гордимся вкладом, который город внес и продолжает вносить в освоение внеземного пространства», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам рассказали о пути Гагарина — от села Клушино до первого отряда космонавтов. Гости узнали о строгом отборе, интенсивных тренировках и психологической подготовке перед стартом. Кульминацией встречи стала хроника 12 апреля 1961 года, когда корабль «Восток-1» совершил 108-минутный полет и открыл новую эру в истории человечества.

«Сегодня, когда в некоторых странах предпринимаются попытки переписать историю и принизить достижения Советского Союза, особенно важно помнить наших выдающихся людей. Их заслуги — фундамент национального достоинства», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что такие встречи объединяют разные поколения вокруг уважения к истории, культуре и достижениям страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.