В Химках отметили 71-летие космодрома «Байконур»

Тематическое мероприятие к 71-й годовщине космодрома Байконур прошло 2 июня в Аэрокосмическом лицее в Химках. Участникам рассказали об истории создания космодрома и его роли в развитии отечественной космонавтики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Аэрокосмическом лицее школьников познакомили с ключевыми этапами становления Байконура, знаковыми космическими миссиями и современными проектами, реализуемыми на его площадках. Отдельно организаторы отметили вклад отечественных ученых, инженеров и конструкторов в развитие ракетно-космической отрасли.

«Байконур навсегда вошел в историю как место, откуда началась космическая эра человечества. Именно отсюда стартовал первый искусственный спутник Земли и отправился в полет Юрий Гагарин. Важно сохранять память об этих достижениях и передавать ее молодому поколению», — сказала лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Она подчеркнула значимость сохранения исторической памяти и популяризации достижений российской науки.

«Это мероприятие стало частью программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание молодежи и популяризацию достижений российской науки. Такие встречи помогают лучше узнать историю своей страны и вдохновляют на новые свершения», — отметил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Организаторы добавили, что подобные встречи укрепляют связь между поколениями и расширяют кругозор молодежи. В Химках работу по сохранению интереса к истории отечественной космонавтики продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.