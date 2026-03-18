В Химках отметили 12-летие воссоединения Крыма с Россией

В Химках 18 марта прошли десятки мероприятий к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Одной из площадок стала школа №1, где для учеников организовали тематическую встречу и флешмоб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №1 для учащихся подготовили программу, посвященную истории Крыма и значению его воссоединения с Россией. Школьники представили творческие номера, а в завершение встречи участники растянули триколор, подчеркнув атмосферу единства.

«Этот день имеет особое значение для нашей страны и подрастающего поколения. Важно не только знать историю, но и понимать ее смысл, чувствовать сопричастность к судьбе Родины. Именно через такие встречи формируется уважение к прошлому и ответственность за будущее», — подчеркнула директор школы №1, депутат Галина Болотова.

Она добавила, что такие форматы помогают воспитывать у молодежи осознанное отношение к ключевым событиям истории.

«Сегодня особенно важно сохранять единство и передавать его ценность молодому поколению. Только вместе, опираясь на общие ценности, мы можем уверенно двигаться вперед», — подчеркнул заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова отметила, что в этот день в округе прошло множество тематических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.