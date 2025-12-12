В Химках открылись две новые выставки

В выставочном комплексе «Артишок» Химок заработали две совершенно разные, но удивительно гармонично сочетающиеся экспозиции. Они объединены общей атмосферой волшебства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка «Русская сказка на театральной сцене» переносит гостей в мир театра и классических русских опер. На открытии эксперты обсудили роль русской сказки в современном искусстве, представили редкие графические материалы и сценические решения. На выставке можно увидеть эскизы костюмов и декораций к постановкам XIX–XX веков, работы выдающихся художников, которые создавали сценическое оформление по мотивам сказок, а также материалы, передающие дух и атмосферу эпохи.

«Зеркала Валери» — вторая экспозиция переносит зрителя в совсем иную реальность — мир мистических отражений. На выставке представлено более 30 авторских зеркал художницы Валерии Бесединой, каждое — со своей историей, ручное оформление камнями, стразами, жемчугом и другими материалами, символы и детали, спрятанные в зеркалах словно в загадочных ребусах.

Обе выставки можно увидеть до 2 февраля. Выставочный комплекс открыт ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника и вторника. Возрастные ограничения 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.