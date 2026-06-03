В Химках открыли школьный лагерь в школе №30

Открытие школьного лагеря прошло 3 июня в школе №30 в Химках. Летний сезон дала старт директор учебного заведения и муниципальный депутат Татьяна Кавторева. В смене примут участие ученики начальных классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №30 начала работу летняя лагерная смена для учеников начальных классов. Для детей подготовили программу с подвижными играми, творческими мастер-классами, экскурсиями и спортивными соревнованиями. Безопасность и организацию досуга обеспечат педагоги и вожатые.

«Летний лагерь — это время отдыха, новых друзей и интересных занятий. Желаю вам весело и с пользой провести каникулы, участвовать в мероприятиях, узнавать новое и набраться сил перед новым учебным годом», — поздравила ребят Татьяна Кавторева.

Она отметила, что летняя смена поможет школьникам провести каникулы активно и с пользой.

Лидер движения общественной поддержки Денис Беляев подчеркнул, что открытие школьных лагерей важно для детей и родителей. По его словам, ребята смогут отдохнуть в родных стенах, а учителя — лучше узнать учеников в игровой и творческой деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.