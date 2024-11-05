В Химках открыли новую детскую площадку

В городском округе Химки благоустроили дворовую территорию на улице Молодежной вблизи дома № 26. Здесь специалисты установили детскую площадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства специалисты заменили резиновое покрытие и установили новый игровой комплекс. Он включает в себя детский городок, качели, скамейки и малые архитектурные формы. Кроме того, по периметру всей зоны высадили молодые кустарники.

В этом году в Химках за сезон благоустройства обновили всего 25 детских площадок. Сегодня специалисты формируют адресные списки территорий, которые будут модернизировать в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.