В Химках открыли фотовыставку в память о журналисте Антоне Волошине

В Химках в социальном комплексе «Восход» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное памяти журналиста и сотрудника МСК «Восход» Антона Волошина. Он погиб при исполнении профессиональных обязанностей.

Депутат Химок Глеб Демченко отметил, что память о Волошине будет жить, пока сохраняются его фотографии и честный взгляд. Он подчеркнул важность помнить всех журналистов, погибших при исполнении долга.

Участникам встречи рассказали о Дне памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, и напомнили о вкладе представителей профессии в развитие общества. Особое внимание уделили трагическим событиям на юго-востоке Украины, где вместе с Волошиным погибли российские журналисты Андрей Стенин, Анатолий Клян и Игорь Корнелюк. Все они были посмертно награждены Орденом Мужества, а в 2019 году в Луганске открыт памятник погибшим журналистам.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что подобные мероприятия напоминают о цене правды и важности сохранения исторической памяти. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что для жителей регулярно проводят патриотические встречи.

