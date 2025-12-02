В Химках открылась выставка «Зимний волшебник»

В картинной галерее имени С. Н. Горшина в Химках открыли выставку «Зимний волшебник». В экспозицию вошли иллюстрации к книге Фрэнка Баума «Жизнь и приключения Санта-Клауса». Эта версия биографии зимнего волшебника отличается особой глубиной сюжета, погружающей зрителей в мир детской фантазии и магии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

История рассказывает о мальчике, воспитаннике фей и нимф. Повзрослев, герой становится символом радости и добра для всех детей планеты. Книга была переведена на русский язык Михаилом Вирозубом, что позволило российскому читателю познакомиться с произведением Фрэнка Баума, известного сказкой «Удивительный волшебник из страны Оз» («Волшебник Изумрудного города»).

На выставке можно увидеть оригинальные иллюстрации Вадима Челака, созданные специально для книги издательства «Малыш». Художник передал уникальные образы героев и персонажей, создав яркую визуализацию вселенной, придуманной автором.

Выставка продлится до 31 января. Галерея имени С. Н. Горшина находится по адресу: улица Московская, дом 15. Время работы: понедельник, вторник, среда — с 10:00 до 18:00, четверг — с 10:00 до 20:00, пятница: с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни. Следить за анонсами и регистрироваться на мероприятия удобно в телеграм-канале (https://t.me/khimkigallery) галереи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.