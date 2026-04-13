В Химках открылась выставка «Путь к Победе» из Музея Победы

Выставка «Путь к Победе», посвященная ключевым сражениям Великой Отечественной войны, начала работу в Химкинской картинной галерее. Совместный проект подготовили галерея и Музей Победы, экспозиция будет доступна до 28 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция охватывает основные этапы Великой Отечественной войны — от обороны Москвы и Сталинградской битвы до Курской дуги и взятия Берлина. Посетители могут увидеть более 40 произведений живописи и скульптуры, включая монументальные работы художников-ветеранов.

В фойе галереи представлена витрина с образцами медалей времен Великой Отечественной войны и личными вещами бойцов: сумкой пилота, флягой и солдатским медальоном.

«Каждая картина — как окно в прошлое: видишь и мужество защитников, и тяжесть испытаний, и радость Победы. Очень важно, чтобы такие проекты были доступны, особенно молодежи. Спасибо организаторам», — поделилась депутат Инна Монастырская.

Выставка работает в галерее имени С. Н. Горшина по адресу: улица Московская, дом 15, 3-й этаж. Посетить ее можно по 28 июня: с понедельника по среду с 10:00 до 18:00, в четверг с 10:00 до 20:00, в пятницу с 10:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.