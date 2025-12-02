В Химках открылась новогодняя почта

На старте зимнего сезона в Химках начала работу новогодняя почта. В пяти городских парках все желающие могут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг. А в картинной галерее Горшина есть специальный почтовый ящик для новогодних открыток близким и родным, которые отправятся из Химок в любой город России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специально оборудованные почтовые ящики для писем Деду Морозу доступны в парке «Дубки» — рядом с творческой мастерской, в парке Толстого — в выставочном комплексе «Артишок», в парке Величко — на парковой сцене, в парке «Подрезково» — рядом с пунктом охраны и в парке «Экоберег» — на детской площадке со стороны Совхозной улицы.

В письме Деду Морозу дети могут выразить свои самые сокровенные желания, попросить подарков или просто рассказать о событиях прошедшего года.

Отправить новогоднее письмо можно до 31 декабря. Все письма доставят в официальную резиденцию Деда Мороза, расположенную в городе Великий Устюг Вологодской области.

Также в химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина на улице Московская, 15 есть специальный почтовый ящик для открыток. Все гости галереи могут отправить открытки с теплыми пожеланиями своим близким и родным, которые отправятся к адресатам прямо из Химок.

Такие добрые новогодние акции организованы в Химках в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.