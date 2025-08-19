В Химках открылась картинная галерея им Горшина

Картинная галерея имени С. Н. Горшина в Химках открыла свои двери для посетителей после обновления экспозиции. Теперь на выставке представлены новые полотна, переданные галерее в дар, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновили и постоянную экспозицию. Выставку картин из коллекции Сергея Николаевича Горшина дополнили работы, которые долгое время находились в фондохранилище.

Директор галереи Марина Самбур отметила, что экспозиционный зал обновляли в течение двух месяцев. В музее модернизировали развесочную систему. Металлические и пластиковые тросы теперь выдерживают до 100 килограммов, что позволит экспонировать большеформатные тяжелые картины, а сотрудникам станет удобнее при смене экспозиции. В залах также поменяли цвет стен — теперь везде это единый белый цвет.

Помимо обновленного внешнего вида выставочных площадок, галерея за время работ пополнилась новыми экспонатами советских мастеров. Среди них есть портреты и сюжетные работы.

«Галерея получила подарок от государства в лице министерства культуры пять живописных картин советских художников. Среди которых есть большое сюжетное полотно туркменского художника. Мы очень рады, что коллекцию Сергея Николаевича Горшина пополнила сюжетная работа, потому что чаще Сергей Николаевич собирал пейзажи, и в нашей экспозиции любая сюжетная работа — это особое достояние», — подчеркнула Марина Самбур.

Увидеть шедевры коллекции может каждый. Уже 12 сентября в галерее откроется новая выставка. Посетители увидят работы знаменитого русского художника Василия Верещагина.

Химкинскую картинную галерею имени С. Н. Горшина открыли в 1993 году. В коллекции находятся картины и этюды прославленных мастеров русской живописи Айвазовского, Маковского, Поленова, Саврасова, Шишкина и многих других. Галерея Горшина в Химках находится по адресу: улица Московская, дом 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.