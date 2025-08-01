В Химках откроют обновленную доску почета

На заседании совета депутатов утвердили имена химчан, которые будут внесены на обновленную доску почета. Это бойцы и ветераны СВО, учителя, медицинские сестры, культурные и спортивные работники, воспитатели и участники добровольческих движений. Всего — 30 выдающихся жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«2025-й год объявлен президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом Защитника Отечества. В год 80-летия со Дня Великой Победы мы продолжаем реализацию патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Каждый из наших героев — пример для подражания и гордость всего округа», — отметила глава Химок Елена Землякова.

На доске почета разместят имена ветеранов боевых действий, членов Химкинского отделения ассоциации ветеранов СВО, а также сотрудников предприятий и учреждений города, которы достигли особых высот в профессиональной и общественной деятельности.

Обновленный стенд на улице Московской откроют накануне Дня города. Это ежегодная традиция в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.