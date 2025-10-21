В Химках откроется уникальная международная выставка растений

В садовом центре «Вашутино» в Химках откроют уникальную выставку растений «Кооперация питомников-2025». Гости увидят: многолетние цветы, декоративные травы, хвойные и лиственные деревья, а также редкие виды растений. Результаты растениеводства за этот год представят более 140 питомников России и Белоруссии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе — доклады от ведущих экспертов, семинары и мастер-класс по прививке растений. За круглым столом специалисты обсудят меры сохранения исчезающих видов.

О разных сортах ели и их использовании в ландшафтном дизайне расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Игорь Чекунов. Советами по повышению плодородия почв поделится доктор биологических наук Наталья Ковалева. Также на повестке такие темы, как — оформление творческих заказов, маркировка растений в питомниках, особенности агротехники, посадка многолетних растений и другие.

В одном месте соберутся представители торговых сетей и садовых центров, застройщики и ландшафтные дизайнеры. Участники смогут не только представить свою продукцию, но и обменяться опытом с коллегами, завести новые знакомства и полезные контакты.

Выставку проведут 22–24 октября с 10:00 до 18:00 по адресу: Вашутинское шоссе, строение 712, территория «Питомника Вашутино». Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://koop-green.ru/#b1512

«Развитие питомников — это важная задача для нашего региона. Выставка «Кооперация питомников-2025» — отличная площадка для обмена опытом, демонстрации достижений и налаживания деловых связей. Данные мероприятия, направленные на развитие отрасли, положительно скажутся и на состоянии окружающей среды, которая является немаловажным фактором комфортной жизни наших жителей», — отметил руководитель питомника, депутат Химок Глеб Демченко.

До «Питомника Вашутино» можно добраться своих ходом:

От станции метро Беломорская — автобус 1342К;

От станции метро Речной вокзал — маршрутка 342 К;

От ж/д станции Химки — автобус № 14 (без буквы «К»).

На территории питомника также предусмотрена парковка для личного транспорта.

Питомник «Вашутино» открыт в Химках уже более 20 лет, его садовый центр работает круглый год. Здесь выращивают не только цветы, но и декоративные, плодовые растения, которые используют в оформлении городского озеленения во всем Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.