В Химках откроется фотовыставка о культуре народов России

В Химках в выставочном комплексе «Артишок» откроют выставку «Сила традиций: народы России». Экспозиция будет состоять из 30 фоторабот, которые сделаны в разных уголках нашей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На передвижной выставке представят работы лауреатов ежегодных всероссийских конкурсов фототворчества, организованных Центром культуры народов России Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова. На снимках запечатлены моменты повседневной жизни, народные гуляния, обряды и праздники, которые передают аутентичность и атмосферу русской культуры

Экспозицию отроют 17 октября. Посетить ее может каждый до конца ноября. Возрастные ограничения 0+.

Время работы выставочного комплекса «Артишок» с 10:00 до 18:00. Понедельник, вторник — выходной. Адрес: парк Толстого, Ленинский проспект, 2а.

