В Химках осудят мошенника, похитившего у пенсионерки 1,5 млн рублей

Химкинская прокуратура завершила расследование и утвердила обвинение против 22-летнего москвича. Молодой человек обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), сообщила пресс-служба прокуратуры.

Пожилая жительница Химок стала жертвой преступной схемы. 6 марта 2025 года ей позвонил сообщник обвиняемого, выдавший себя за сотрудника военной прокуратуры. Лже-прокурор убедил испуганную женщину, что ее сбережения якобы могут перечислить на поддержку Вооруженных Сил Украины. Чтобы «спасти» деньги, он потребовал немедленно снять все средства со счета и передать их «курьеру» для «безопасного хранения».

«Мне бы хотелось еще раз обратить внимание наших граждан на ключевые моменты в этой и подобных схемах обмана. Первое — имитация представителя власти в телефонном разговоре — злоумышленник представился работником военной прокуратуры, что вызывает доверие у жертвы. Второе — создание ложной угрозы — пенсионерку убедили, что ее деньги могут пойти на финансирование ВСУ. Третье — не давать время на раздумья — мошенники требовали срочно обналичить и передать деньги. И еще один характерный признак мошеннической схемы — привлечение курьера для получения денег», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Доверчивая старушка выполнила указания и отдала мошенникам все свои накопления — полтора миллиона рублей. В роли курьера выступал задержанный впоследствии 22-летний подсудимый.

«Рассказывайте пожилым родственникам об уловках мошенников, не позволяйте злоумышленникам воспользоваться их добротой и доверчивостью» — добавил Сергей Забутурин.

Свою вину в совершении преступления молодой человек полностью признал и раскаялся в содеянном. Теперь его ждет суд.

«Данный случай показывает, насколько изобретательными бывают мошенники, когда пытаются завладеть сбережениями людей старшего поколения. В подобных ситуациях следует быть бдительным и критично относиться к звонкам с требованиями перевести деньги. Главное управление региональной безопасности продолжает информировать жителей Подмосковья как о новых способах мошенничества, так и о том, как им противостоять», — отметил руководитель главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.