В Химках очистили 40 крыш от снега и сосулек

Управляющие компании Химок проводят очистку крыш многоквартирных домов от снега и сосулек для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На этой неделе специалисты очистили 40 кровель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением холодов и перепадов температур на крышах многоквартирных домов в Химках образуются снежные наносы, наледь и сосульки. Для предотвращения аварийных ситуаций управляющие компании округа ведут плановую очистку кровель.

Работы выполняют только квалифицированные специалисты с официальным допуском к высотным работам. Все операции проводят с соблюдением техники безопасности, использованием специального снаряжения и обязательным ограждением зон сброса снега и льда для защиты пешеходов и транспорта.

В первую очередь очищают дома, расположенные рядом с тротуарами, народными тропами и дорогами общего пользования. На этой неделе специалисты очистили 40 крыш, особое внимание уделили адресам, по которым поступали обращения жителей. Работы провели на улицах Пролетарская, Ленинградская, Кольцевая, Зои Космодемьянской, Калинина, а также на проспектах Победы и Мира. До 23 января в округе планируют очистить еще 233 крыши.

Жителям рекомендуют избегать прохода под крышами с нависающим снегом и сосульками, а также не оставлять автомобили вблизи домов, где ведутся работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.