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В Химках обустраивают «народную тропу» на улице Ватутина

В Химках продолжаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций. Специалисты обустраивают народную тропу между домами № 1 и 3 на улице Ватутина. Длина дорожки — 22 м, сообщает пресс-служба администрации округа.

На участке завершились подготовительные работы. Подрядчики уложат на дорожке асфальт шириной 2 м и установят бортовые камни, после чего приступят к озеленению прилегающей территории.

Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

В этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы, что позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Пешеходные коммуникации благоустраивают по единому стандарту.

С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

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