В Химках обсудили поддержку семей участников СВО

В Химках в годовщину начала специальной военной операции прошла встреча с представителями фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Участники обсудили действующие проекты и новые инициативы по поддержке военнослужащих и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Химки Инна Федотова вместе с депутатом Инной Монастырской и лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым встретилась с представителями профильных организаций. Стороны рассмотрели реализацию текущих программ помощи и наметили дальнейшие планы сотрудничества.

На встрече представили фотовыставку «Семья Героя», подготовленную комитетом семей воинов Отечества округа. В экспозицию вошли 43 портрета жен, матерей и детей участников СВО из Химок. Автор работ Карина Лактина отразила в снимках истории семей, чья жизнь изменилась с началом спецоперации. Выставка открыта для всех желающих в комплексе «Артишок».

«Такие теплые, неформальные встречи очень важны. За чашкой чая, в доверительной обстановке, мы можем не просто обсудить рабочие вопросы, но и услышать друг друга», — отметил Николай Томашов.

Фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь военнослужащим и их семьям по принципу одного окна. Специалисты уже рассмотрели более 1000 обращений жителей Химок. Семьям предоставляют консультации сотрудников МФЦ, социального фонда, медико-социальной экспертизы, а также юристов и психологов. За каждой семьей закрепляют социального координатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.