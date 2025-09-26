сегодня в 12:50

В Химках оборудуют площадки со спецразметкой для пожарной техники

Вблизи многоквартирных домов в Химках наносят специальную разметку для пожарной техники. Такие площадки необходимы для удобного размещения пожарных автомобилей и быстрого доступа спасателей к зданию. Площадки с красно-белой разметкой оборудуют вблизи 1126 домов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Красно-белую разметку уже нанесли вблизи 23 многоквартирных домов:

-на улицах Академика Грушина, Ватутина, Береговой, Спартаковской, Калинина, Зои Космодемьянской, Академика Глушко и Ленинском проспекте в Старых Химках

-на улицах Вишневой, Микояна и 2-м Чапаевском переулке в Сходне

-на улице Молодежная и Юбилейном проспекте в Новых Химках

-в деревне Рузино в Кутузовском

Специально отведенная территория для пожарной техники — это стратегически важный объект, который позволяет пожарным сэкономить драгоценные секунды и сразу приступить к спасению людей и тушению огня.

Уважаемые водители! Не занимайте площадки для пожарной техники, чтобы не препятствовать сотрудникам МЧС. Используйте парковки, предназначенные для стоянки личных транспортных средств.

