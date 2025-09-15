В Химках обновили дорожное покрытие на улице Бабакина

В Химках продолжается ремонт дорожного покрытия. Работы проводят специалисты «Мосавтодора» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в Новых Химках ремонт дорожного полотна провели на улице Бабакина. Протяженность участка работ — 900 м. Ежедневно он обеспечивает подъезд более 40 тыс. автомобилистов к Химкинской больнице, учебным учреждениям, а также Ленинградскому и Путилковскому шоссе.

Для удобства жителей малых населенных пунктов специалисты «Мосавтодора» заменили 2,3 км дорожного покрытия на участке, соединяющем деревни Поярково и Пикино. Изношенное дорожное полотно также отремонтировали на Придорожной улице в деревне Перепечино. Кроме того, рабочие обновят около 1,8 км дороги между деревней Мышецкое и остановкой общественного транспорта «Дачный поселок».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.