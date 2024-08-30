В Химках наградили лауреатов городской Доски почета

«Химки стремительно развиваются, и в этом движении вперед есть заслуга каждого. Новые имена на Доске Почета — это не только признание заслуг, но и важности труда каждого на благо городского округа. Вы являетесь примером для тысяч химчан», — поздравил лауреатов председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

На Доску почёта занесены заслуженные сотрудники разных сфер деятельности. Среди награждённых — инженеры, конструкторы, работники социальной сферы, полицейские, сотрудники МЧС, преподаватели, врачи, медсестры, водители, артисты и ветераны боевых действий.

Одним из таких работников стал Тигран Нерсесянц — инженер машино-строительного конструкторского бюро «Факел». Кроме того, мужчина — ветеран боевых действий. В начале специальной военной операции, он одним из первых подписал контракт и отправился в зону боевых действий, несмотря на возраст.

«Сегодня очень важно не потерять связь поколений. Молодёжь должна знать и уважать свою историю. Очень необходимо просвещать их», — отметил лауреат Доски почёта Тигран Нерсесянц.

Наградой отметили также инженера-конструктора НПО «Энергомаш» Дмитрия Колчина. За его спиной — более 10 лет непрерывного труда, разработки уникальных проектов, связанных с испытанием ракетных двигателей.

«Это можно рассматривать как хобби. Вроде, как и работа, но при этом она увлекает. Я помню свой первый год работы, когда еще учился на пятом курсе Московского авиационного института. Я гулял по парку и заметил Доску почета. И как-то так получилось, что спустя столько времени, я тоже туда попал и безмерно счастлив этому», — поделился лауреат Доски почёта Дмитрий Колчин.

Традиционно Доска Почёта утверждается Советом депутатов, а портреты жителей представляют ко Дню города. В число лучших могут войти представители предприятий, организаций, учреждений, работающие и проживающие в Химках, достигшие высоких показателей в социально-экономическом развитии города, имеющие авторитет в своём коллективе и в целом у жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.