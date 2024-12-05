В Химках начнет работать Театральный каток 6 декабря

6 декабря в Химках начнет работать Театральный каток в сквере «Юбилейный». Первые посетители смогут прокатиться на коньках в 17:00. Одна из самых больших ледовых площадок Подмосковья будет радовать жителей и гостей городского округа уже шестой сезон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь Театрального катка — почти две с половиной тысячи квадратных метров. Одновременно на лед смогут выйти около 150 человек. Продолжительность одного сеанса — 2 часа. Каток будет работать с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным.

Вход на лед бесплатный для всех желающих, в порядке очереди. Предварительно необходимо зарегистрироваться по специальному QR-коду.

В павильоне возле катка можно арендовать коньки, воспользоваться услугами инструкторов для обучения взрослых и детей, а также пунктом заточки. Кроме того, возле ледовой площадки будет работать елочный базар, новогодняя ярмарка и кафе-павильон.

Традиционно в рамках проекта «Зима в Подмосковье» на катке проведут десятки представлений, ледовых шоу, дискотек и других праздничных программ. Первый ледовый спектакль пройдет уже в эти выходные. 8 декабря в 17:00 на катке представят шоу Ирины Слуцкой «Двенадцать месяцев». Вход свободный.

Театральный каток признан одной из самых популярных ледовых площадок Подмосковья. В прошлом году его посетили рекордные 126 тысяч жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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